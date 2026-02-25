Há eliminatórias que se jogam com os pés. E há outras que se escrevem com inteligência e coração. A meia-final da Liga dos Campeões de 2009-10 entre Inter de Milão e Barcelona pertence, para sempre, à segunda categoria. Foram 180 minutos repartidos por dois atos inesquecíveis.

Mas já lá vamos.

Naquela primavera europeia, o Barcelona de Pep Guardiola era mais do que uma equipa. Era uma ideia de futebol, talvez a mais bonita a que assisti desde que nasci. Herdando a filosofia de Johan Cruyff, os catalães jogavam como quem pinta os quadros mais belos da história. Uma posse memorável, com a bola sempre a dançar de um lado para o outro, triangulações impossíveis protagonizadas por intérpretes da mais alta categoria que este desporto já viu (Busquets, Xavi, Iniesta, Pedro, Messi, e acho que não é preciso dizer mais). Vinham de conquistar tudo em 2008-09 e pareciam destinados a prolongar a sua dinastia.

No entanto, do outro lado estava José Mourinho, o estratega português que via o jogo como poucos e um verdadeiro mestre da comunicação e da motivação. O seu Inter Milão não queria apenas competir, queria quebrar a narrativa. Onde o Barça tinha fluidez, o Inter oferecia disciplina. Onde havia beleza e magia, Mourinho plantava a dúvida.

O primeiro ato: Giuseppe Meazza em ebulição

A primeira mão começou como muitos esperavam, com o Barcelona a marcar primeiro, aos 19 minutos, por Pedro Rodríguez. Parecia o guião habitual. Mas algo mudou nessa noite. O Inter Milão respondeu com uma das exibições mais intensas da era Mourinho. Wesley Sneijder, Maicon e Diego Milito viraram o jogo para 3-1, com uma mistura perfeita de transições rápidas e muita organização. Não foi apenas uma vitória. Foi a declaração que o gigante podia ser eliminado.

O segundo ato: resistência épica em Camp Nou

Se a primeira mão foi feita com precisão e intensidade, a segunda foi sobrevivência histórica. Em Camp Nou, o Inter jogou quase toda a partida com menos um jogador após a expulsão de Thiago Motta, à passagem do minuto 28. O Barcelona atacou como uma maré interminável. Cruzamentos, remates, posse sufocante, muitas oportunidades de golo. Parecia apenas uma questão de tempo.

Mas Mourinho construiu naquela noite uma muralha emocional, com a imagem icónica de Samuel Eto’o a defesa-lateral. O golo tardio de Gerard Piqué trouxe esperança catalã, mas não chegou. O 1-0 foi insuficiente. No agregado, o Inter resistiu. Sobreviveu. Avançou. Fez história na antecâmara de um triplete épico. E naquele relvado nasceu um dos momentos mais incríveis da história moderna do futebol. Mourinho a correr pelo campo sob a chuva catalã, braços abertos, enquanto Camp Nou fervia de incredulidade.

À esquerda, Zlatan Ibrahimović, então jogador do Barcelona e que tem em Mourinho um verdadeiro ídolo, inclina-se para ouvir o seu treinador. Ao centro, Pep Guardiola, jovem mas já cerebral, quer incentivar o avançado ao ataque total após a expulsão de Thiago Motta. À direita, José Mourinho sussurra, como quem deixa o aviso perfeito para o que aí vem. «Não façam a festa, porque isto ainda não acabou», admitiu Mourinho uns anos mais tarde. E estava certo. É quase teatral. Três figuras incontornáveis do desporto mundial, três visões do futebol congeladas num instante de alta tensão. Que grande imagem.

Esta eliminatória demonstrou, sobretudo, que o futebol não é só talento. É análise, coragem, sofrimento e devoção. Para Guardiola e o seu Barcelona, foi uma ferida rara numa era quase perfeita. E talvez uma das poucas noites em que o seu futebol encontrou um antídoto emocional e tático completo. Porque naquele relvado cruzaram-se dois dos melhores treinadores do século XXI no auge da sua identidade e energia.