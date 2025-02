Didier Drogba, antigo internacional costa-marfinense, veio a público defender José Mourinho das acusações racistas feitas pelo Galatasaray após o dérbi de Istambul com o Fenerbahçe.

«Caro, Galatasaray. Sabem o orgulho que senti em vestir a camisola amarela e vermelha e o meu amor pelo clube mais condecorado da Turquia!», começou por dizer, na rede social X, o ex-avançado de 46 anos, que representou o Gala entre 2012 e 2014.

«Acreditem em mim quando vos digo que conheço o José há 25 anos e que ele não é racista e a história (passada e recente) está aí para o provar. Concentremo-nos nos nossos jogos, apoiemos os nossos brilhantes leões e ganhemos a liga para nos aproximarmos das nossas cinco estrelas. Como é que o meu ‘pai' pode ser racista?», questionou de forma retórica.

Recorde-se que Drogba foi treinado por Mourinho no Chelsea.

Em causa estão os comentários de Mourinho em relação às reações do banco do «Gala» sobre as decisões acertadas do árbitro esloveno, Slavko Vincic, no dérbi de Istambul, de segunda-feira. «No banco do Galatasaray saltavam como macacos a cada decisão acertada».

Michael Essien, que trabalhou com o treinador português no Chelsea e no Real Madrid também saiu em defesa dele, através da publicação de uma fotografia na qual surge com Mourinho e Drogba.