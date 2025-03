O antigo árbitro Jonathan Moss, que arbitrou entre 2011 e 2022 na Liga Inglesa, recordou alguns momentos da carreira, em especial, os vividos com José Mourinho, numa conversa ao podcast «Row Z FC».

«Sempre tive uma relação de amor e ódio com José Mourinho», começou por dizer o antigo árbitro britânico, de 54 anos.

«Expulsei-o três vezes. Sempre achei que era um treinador fantástico. Em termos do seu carácter, do que queres ver na nossa Liga, era capaz de ser desafiante por vezes, mas também era uma fantástica companhia para se ter. Lembro-me que fomos a uma final da Liga Europa com o Anthony Taylor e ele veio cumprimentar-nos no parque de estacionamento, como se fossemos amigos de longa data. Houve também momentos em que o tinha de colocar no seu lugar», disse.

«Houve um dia que lhe disse 'José, tu nunca dizes nada bom sobre os árbitros na televisão'. E ele vira-se para mim e diz: 'Espera aí!'. Sai a correr no momento em que um jogador dele está a ser entrevistado, empurra-o e diz para a câmara: 'acho que o árbitro teve um fantástico jogo hoje!'. Depois volta e diz-me 'aí tens, agora deves-me uma' e vai-se embora», concluiu.