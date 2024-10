José Mourinho casou este sábado, di 12 de outubro, a filha numa grande festa, em Azeitão, que durou dois dias.

Matilde Mourinho e Dan Graham, um consultor imobiliário para clientes de luxo, deram o nó na quinta da família Mourinho, onde decorreu a cerimónia religiosa e civil.

A festa, no entanto, já tinha começado no dia anterior, quando os convidados começaram a chegar de Inglaterra e foram recebidos com um jantar de gala nas caves da José Maria da Fonseca.

No sábado, então sim, chegou a cerimónia propriamente dita, que durou até de madrugada, sempre rodeada de muito verde e alguns vinhedos, na quinta que José Mourinho detém na zona de Azeitão.