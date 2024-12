Durante a partida frente ao Liverpool, que culminou no sétimo jogo consecutivo sem vencer para o Manchester City, Pep Guardiola reagiu a provocações provenientes das bancadas de Anfield Road, sinalizando com as mãos o número seis: referente às seis vezes que já ganhou a Premier League.

Agora, na conferência de imprensa de antevisão à próxima jornada, Guardiola comentou as comparações com José Mourinho, que também fez um gesto semelhante há uns anos, quando defrontou o Chelsea enquanto técnico Manchester United.

Nesse sentido, na resposta à comparação com o português, e com o gesto que ditou o início do fim para ele no United, Pep confessou que não espera ter o mesmo desfecho, porque apesar de tudo ainda existe uma grande diferença...

«Espero que no meu caso não seja o início do fim. Sou bastante semelhante ao José, mas ele ganhou três... e eu ganhei seis [títulos da Liga Inglesa]», atirou Guardiola.

«Mas é a mesma coisa, por isso estamos juntos, nessa situação. É apenas para que os nossos adeptos sintam que somos muito, muito melhores do que as pessoas podem pensar.»