Há três portugueses entre os 20 treinadores que gastaram mais dinheiro na história
Confira o ranking dos técnicos que mais investiram em contratações de jogadores
Nesta altura de mercado, não deixa de ser curioso verificar quem são os treinadores que mais dinheiro investiram em contratações de jogadores, contabilizando todos os clubes que defenderam. E não deixa de curioso, também, verificar que Portugal coloca três treinadores na lista.
Aliás, só Itália e Espanha (ambos com quatro técnicos) colocam mais gente na lista dos 20 treinadores mais gastadores. Segue-se Portugal, com três homens, à frente da Alemanha e Argentina, cada um com dois técnicos.
No topo da lista, sem surpresa, talvez os dois maiores rivais da história: José Mourinho e Pep Guardiola.
Apesar de tudo, a diferença entre os dois ainda é enorme: o primeiro classificado da lista gastou mais 600 milhões de euros do que o segundo classificado.
Já agora, Jack Grealish (117 milhões de euros ao Aston Villa) foi a contratação mais cara de Guardiola, seguido de Gvardiol e Marmoush, enquanto Paul Pogba (105 milhões) foi a contratação mais cara de José Mourinho, seguido de Lukaku e (surpreendentemente) o brasileiro Fred.
Resta dizer que este ranking foi feito seguindo os dados registados no site especializado transfermarkt e foram recolhidos pela Sportingpedia.
Confira o ranking dos 20 treinadores mais gastadores na galeria associada a este artigo.