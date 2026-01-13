Nesta altura de mercado, não deixa de ser curioso verificar quem são os treinadores que mais dinheiro investiram em contratações de jogadores, contabilizando todos os clubes que defenderam. E não deixa de curioso, também, verificar que Portugal coloca três treinadores na lista.

Aliás, só Itália e Espanha (ambos com quatro técnicos) colocam mais gente na lista dos 20 treinadores mais gastadores. Segue-se Portugal, com três homens, à frente da Alemanha e Argentina, cada um com dois técnicos.

No topo da lista, sem surpresa, talvez os dois maiores rivais da história: José Mourinho e Pep Guardiola.

Apesar de tudo, a diferença entre os dois ainda é enorme: o primeiro classificado da lista gastou mais 600 milhões de euros do que o segundo classificado.

Já agora, Jack Grealish (117 milhões de euros ao Aston Villa) foi a contratação mais cara de Guardiola, seguido de Gvardiol e Marmoush, enquanto Paul Pogba (105 milhões) foi a contratação mais cara de José Mourinho, seguido de Lukaku e (surpreendentemente) o brasileiro Fred.

Resta dizer que este ranking foi feito seguindo os dados registados no site especializado transfermarkt e foram recolhidos pela Sportingpedia.

