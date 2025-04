Mourinho é uma das figuras mais icónicas e controversas do futebol mundial. Ao longo da carreira, o treinador português colecionou vários títulos, mas também episódios de tensão e polémica dentro e fora de campo.

Recorde aqui algumas das polémicas que marcaram a carreira do «Special One».

2003 – Agarrão a Castroman e expulsão

O FC Porto e a Lazio (4-1) jogavam as meias-finais da Liga Europa, quando José Mourinho agarrou Lucas Castroman no braço para evitar que fizesse o lançamento lateral rapidamente. O jogador da Lazio reagiu prontamente, levando o árbitro a expulsar o técnico português já na reta final do encontro. Por isso Mourinho foi suspenso para a segunda mão da meia-final e só voltou ao banco na final, em Sevilha, vencida perante o Celtic.

2005 – «Shhh» para os adeptos do Liverpool

Durante a final da Taça da Liga inglesa, em 2005, entre o Liverpool e o Chelsea (vitória dos «blues»), em Cardiff, Mourinho incendiou os ânimos ao mandar «calar» os adeptos dos «Reds» e teve de recolher aos balneários por causa do gesto.

2010 – Festejo provocador no Camp Nou

Já como treinador do Inter de Milão, José Mourinho eliminou o Barcelona de Pep Guardiola nas meias-finais da Liga dos Campeões, feito que fez o português festejou efusivamente em pleno Campo Nou.

2010 – «Algemas» em San Siro

No jogo entre o Inter de Milão e o Sampedoria para a Serie, no Giuseppe Meazza, Mourinho viu Walter Samuel e Ivan Cordoba a serem expulsos ainda na primeira parte, e depois um amarelo a Samuel Eto’o por simulação. O técnico português reagiu às incidências da partida e cruzou os braços simbolizando que estava a ser algemado pelos árbitros.

Tagliavento: "Inter-Samp 2010? Non mi ero accorto delle manette altrimenti avrei espulso Mourinho. Avevo già 3 espulsioni, nessun problema a fare la quarta. Fu una partita che arbitrai in maniera perfetta, riconosciuto anche dai quotidiani. Mourinho, oltre a essere un gran… pic.twitter.com/1moyJAZj4a — Daniele Mari (@marifcinter) March 20, 2025

2011 – O dedo no olho de Tito Vilanova

Durante um clássico entre Real Madrid e Barcelona, na final da Supertaça espanhola, Mourinho colocou o dedo no olho de Tito Vilanova, adjunto de Pep Guardiola no Barcelona, durante um momento de confusão.

2014 – Empurrões com Wenger

Durante o embate entre o Chelsea e o Arsenal, Arsene Wenger, treinador dos «Gunners», protestou depois de uma entrada dura de Cahill sobre Alexis, junto à linha lateral. Mourinho mando-o para a sua área e francês respondeu colocando as mãos no peito do treinador português, e trocaram empurrões.

2015 – Caso «Eva Carneiro»

José Mourinho criticou Eva Carneiro e o fisioterapeuta do Chelsea por terem entrado em campo para prestar assistência a Eden Hazard no jogo com o Swansea, da primeira jornada da Premier League. A situação levou a um processo judicial.

2016 – Chuto na garrafa e expulsão

Durante o embate entre o Manchester United e o West Ham, José Mourinho pontapeou uma garrafa de água enquanto protestava um cartão amarelo a Paul Pogba, aos 27 minutos de jogo, e foi expulso.

2018 – Discussão com Pogba

No Manchester United,Mourinho teve uma relação conturbada com o jogador francês Pogba, chegando a retirar a braçadeira de vice-capitão e causando tensão no balneário.

2018 – Corrida atrás do adjunto de Sarri

O Chelsea empatava a partida com o Manchester United (2-2), nos descontos, quando o adjunto de Sarri, Marco Ianni, correu em frente ao banco do Manchester United e terá dito alguma coisa que revoltou José Mourinho, que prontamente se levantou do banco para tirar satisfações, gerando-se uma enorme confusão.

2025 – Aperto de nariz ao treinador do Galatasaray

Depois de falhar os quartos de final da Taça da Turquia, com a derrota do Fenerbahçe diante do rival Galatasaray (2-1), Mourinho aproximou-se de Buruk, no final da partida, e apertou-lhe o nariz.