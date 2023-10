José Mourinho e Claudio Ranieri já foram, provavelmente, os dois treinadores com pior relação no futebol europeu. As zangas e provocações eram até constantes entre eles.

Nos últimos anos, porém, a relação parece ter começado a melhorar, o que permitiu chegar ao ponto deste domingo, quando o português convidou Ranieri para viajar no avião da Roma.

O treinador italiano, recorde-se, é de Roma, e agora treina o Cagliari, da Sardenha. Devido à paragem para seleções aproveitou, no final do jogo com a formação romana, para regressar à capital e passar uns dias em casa. O que levou Mourinho a convidá-lo para viajar no avião do clube do qual tinha acabado de ser adversário.

«Eu disse a Claudio Ranieri que se ele quisesse viajar connosco, no nosso avião, seria um prazer. Ele é um senhor de Roma: do clube e da cidade. Respondeu-me que não, porque tem um grande sentido de profissionalismo e por isso viajaria em voo regular», contou Mourinho na conferência de imprensa após o triunfo na Sardenha por 4-1.

A revelação foi, de resto, confirmada pelo próprio Ranieri, em resposta a uma jornalista na zona mista. Questionado se aquela história era verdade, respondeu um «sim, é verdade».

Ora desta forma, com este convite, parecem ficar definitivamente confirmadas as tréguas de que os dois treinadores começaram a dar sinais nos últimos anos.

Mas quando começou afinal esta zanga?

A zanga começou há praticamente duas décadas, quando Mourinho foi o escolhido para ficar com o lugar que era de Ranieri no Chelsea. Aliás, o próprio italiano não escondeu o desconforto na altura com a forma como as coisas foram feitas.

«Mesmo que ganhasse a Champions, o meu destino no Chelsea já está decidido. Até sei quem é o meu substituto, como vocês também sabem», disse o italiano ainda antes do final da temporada, referindo-se claramente a José Mourinho.

Uns dias depois, voltou à carga. «É importante ver Mourinho noutra liga. Portugal é muito diferente e não está, de facto, entre os melhores campeonatos. Ele é bastante novo no futebol e só é treinador há quatro anos. Quero ver como se sai num campeonato mais exigente.»

Mourinho, obviamente, não deixou Ranieri sem resposta. Depois de ser apresentado como novo treinador do Chelsea, o português aproveitou para reagir com veemência.

«Se algum de vocês for amigo de Ranieri, ou tiver o telefone dele, pode dizer-lhe que venci a Taça UEFA e a Liga dos Campeões e não foi a jogar contra equipas portuguesas. Foi a jogar contra equipas do país dele e do país onde ele trabalhava», disse, em conferência.

Ranieri continua a fazer uma espécie de pressão através da imprensa, dizendo não acreditar que o português conseguiria manter o cargo no Chelsea após o final do primeiro ano e lançando até um livro a contar como foi todo o processo que levou à sua saída para dar lugar a Mourinho. O português respondeu uns anos depois, quando chegou a Itália para treinar o Inter Milão.

«Ranieiri tem quase 70 anos, venceu uma Supertaça e uma outra pequena Taça, está demasiado velho para mudar de mentalidade», referiu.

A resposta de Ranieri veio logo a seguir, claro. «Penso o oposto de Mourinho, não preciso de vencer para estar seguro do que faço», garantiu.

O que abriu a porta ao português para uma resposta ao seu jeito: «Tem razão no que disse. Sou muito exigente comigo mesmo e preciso de vencer para estar seguro das coisas. Por isso mesmo venci tantos troféus na minha carreira. Ele, ao contrário, tem a mentalidade de uma pessoa que não precisa de vencer e, com quase 70 anos, venceu duas taças pequenas.»

Se tudo isto já era suficientemente interessante, em 2010 o Inter, de Mourinho, e a Roma, de Ranieri, lutaram pelo título até à última jornada. O português, já se sabe, acabou por ganhar.

«Não me interessa aquilo que diz ou o que pensa, na verdade, aborrece-me. Ele fala sempre de mim porque tem medo de mim», referiu Ranieri.

«Os meus jogadores são profissionais sérios. Não têm de ser tratados como meninos. Preferimos trabalhar e estudar a Roma em profundidade, de forma a conhecer melhor os seus pontos mais débeis. Se eu pusesse os meus jogadores a ver o Gladiador antes de um jogo, eles começavam a rir-se e diziam que eu estava doente», respondeu Mourinho, em reação a uma atitude de Ranieiri para motivar a equipa antes da última jornada.

Mourinho foi campeão, ganhou a Champions e saiu para o Real Madrid. No mesmo mês em que começou a treinar em Espanha, perguntaram a Ranieri se tinha saudades do rival.

«Toda a gente me anda a perguntar isso, mas eu acho que vocês sentem mais a falta dele do que eu. Não, não tenho saudades dele. Nenhumas», garantiu.

E quando foram feitas as pazes?

A verdade, porém, é que contra todas as expetativas a relação entre os dois começou aos poucos a melhorar. Em 2016, Ranieri revelou qual foi o clique que deu início às tréguas.

«Quando cheguei ao Inter [ndr: em 2011] ele ligou-me para me felicitar. Desde então nasceu uma boa relação. Eu conheço o José e ele conhece-me», referiu o italiano, voltando a elogiar o português uns meses depois: «Mourinho poderá ser o novo Ferguson. Não vai ficar em Manchester 26 anos, claro, mas acredito que deixará a sua marca no clube.»

Uns meses depois, o Leicester defrontou o Manchester United, num novo confronto que podia dar faísca. Mas não: correu tudo bem.

«Zangas entre nós? Isso foi há muito tempo. Agora a relação está normal. Ele é um bom treinador, inteligente e uma pessoa fantástica. Lembram-se quando tivemos o Soccer Aid [iniciativa promovida pela UNICEF para ajudar crianças com vírus da SIDA]? Eu treinei a equipa do Resto do Mundo contra a equipa inglesa do José Mourinho», revelou Ranieri.

«Além disso, eu adoro vinho tinto. Se ele me oferecer, vou beber com ele seguramente.»

Nesse mesmo ano, o Leicester foi campeão inglês, mas poucos meses depois de festejar um título inédito o clube despediu o treinador campeão. O que levou Mourinho a reagir nas redes sociais.

«Campeão de Inglaterra e Treinador do Ano para a FIFA. Despedido. É este o novo futebol, Cláudio. Continua a sorrir amigo. Ninguém consegue apagar a história que escreveste», referiu Mourinho.

Sim, amigo: agora já eram amigos. Por isso mesmo, o português foi o primeiro a enviar uma mensagem a Ranieri quando assinou com o Fulham, um ano mais tarde.

Até que agora, novamente em Itália, onde tiveram as maiores zangas, as tréguas ganharam mais força e Mourinho até ofereceu boleia a Ranieri no avião da Roma.

Não dizem que as melhores amizades nascem muitas vezes das piores zangas?