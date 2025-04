José Mourinho estreou-se como treinador principal no ano de 2000, no Benfica, somando agora quase 25 anos de carreira (sem contar com os muitos anos em que foi adjunto).

Em entrevista ao The Telegraph, o técnico português não poupou críticas ao estado do futebol moderno, ilustrando as diferenças com a vitória sofrida pelo seu Chelsea, em 2005, frente ao Blackburn (0-1).

«Foi um jogo em que o Arjen Robben partiu o pé. Se fosse hoje, com os novos bebés do futebol que temos... e quando digo bebés do futebol, digo jogadores, árbitros e VAR. Temos muitos bebés neste momento. Esse jogo terminaria 11 contra sete. Os sete, claro, perderiam o jogo, mas os 11 iriam a chorar para casa ‘Tenho aqui uma nódoa negra, tenho o tornozelo inchado, tenho de levar dois pontos’», ironizou o português.

«Esse foi um jogo em que demostrámos a toda a gente que éramos homens. Foi um jogo à noite, cheio de lama. Não havia bebés. O árbitro esqueceu-se dos cartões, e conseguimos. Mesmo com o impacto emocional do Robben ter partido o pé. Mesmo com tudo isso, Petr Cech fez uma atuação louca na lama, a lutar para manter o resultado», prosseguiu.

Por isso, e atento a todos os detalhes como sempre foi, Mourinho pediu no final do jogo que os jogadores tirassem as camisolas e as oferecessem aos adeptos.

«No final do jogo, senti que esta não era só uma equipa de futebol. Era também um grupo de gladiadores, lutadores. Não importa se é lama ou com um dia bonito, estamos prontos para tudo. À chuva e à trovoada, tínhamos os adeptos do Chelsea», recordou.

«Quando pedi aos rapazes para tirarem as camisolas, no final do jogo, a intenção era dupla. Primeiro, as camisolas eram para os adeptos, porque significa muito para eles. E, depois, era para mostrar quem eram. Mostrar o corpo, a força. É claro que, na altura, nem toda a gente tinha um ‘six pack’, como agora, mas não importava. O importante era mostrar que colocámos o corpo na luta em campo. Isso significava muito.»