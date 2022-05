José Mourinho deixou uma longa mensagem nas redes sociais, através da qual agradeceu a toda a gente e aproveitou para deixar uma crítica aos especialistas em futebol. Acima de tudo, porém, ficou o sentimentalismo do treinador em relação à Roma e aos adeptos romanos.

«As memórias ficam para sempre e a história não pode ser apagada. Para mim foram emoções incríveis, inesquecíveis. Agora preciso de pensar ‘o que vem a seguir’, mas antes disso, preciso de abraçar toda a gente. Preciso de partilhar com o mundo a minha gratidão em relação aos meus JOGADORES: todos eles, desde o Rui [Patrício] que jogou 54 partidas até Pietro [Boer], que não jogou um único minuto», começou por escrever.

«Mas nesta equipa todos jogaram cada minuto de cada jogo, isto é o que os Einsteins do futebol não sabem, não entendem e tenho pena deles. Futebol é o que se vê e o que não se pode ver, futebol não é jogado por onze, é jogado por muitos mais, e nós éramos tantos... Jogadores, treinadores, equipa médica, analistas, roupeiros, pessoal da cozinha, famílias, amigos, adeptos da Roma, adeptos de Mourinho e eu estou muito grato a todos.»

Depois dos agradecimentos, José Mourinho aproveitou para deixar uma mensagem para dentro da própria Roma, na ressaca de uma festa enorme na capital italiana.

«Um dia deixarei a cidade de Roma e a AS Roma, é a lei do futebol, mas mais do que com uma ou várias Taças, eu gostava de deixar este clube para sempre unido por esta paixão e este amor. Deixo duas fotos para abraçar-vos a todos. Tenham um ótimo mês de junho.»