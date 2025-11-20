José Mourinho falou antes do jogo com o Atlético, no Restelo, para a Taça de Portugal, tendo sido questionado sobre Rafa Silva: houve duas perguntas, mas o treinador só respondeu a uma. Comentou, ainda, a polémica à volta do FC Porto.

Interesse em Rafa Silva

«Não posso falar de jogadores de outros clubes. Ou melhor, posso mas não quero. Portanto não vou fazer nenhum comentário sobre Rafa Silva, que é jogador do Besiktas. Alguns colegas seus já fizeram um desenho, inclusivamente a dizer que não gosto do Rafa Silva. Quem sou eu para não gostar, sobretudo de uma pessoa que não gosto?»

Polémica do FC Porto

«Eu não estou a analisar os jogos do Porto para dizer efetivamente a verdade. Desde que o Porto jogou contra o Benfica não voltei sequer a ver o Porto, porque a próxima vez que jogaremos com o Porto, eventualmente será na Taça da Liga, eventualmente, se nós ganharmos as meias finais. Portanto não se aproxima o jogo com o Porto, eu não estou nada preocupado em ver o Porto jogar, não tenho condições nenhumas para analisar essas alegações que o futebol pelo Porto eventualmente possa ter feito. Nem é problema meu.»