A seleção da Croácia está em Portugal para defrontar a Seleção Nacional, e recebeu uma visita muito especial no hotel da concentração da equipa: José Mourinho.

Ainda em Portugal a cumprir um período de férias, o futuro treinador do Fenerbahçe esteve com a comitiva croata antes da partida, e privou sobretudo com três jogadores: Luka Modric, Dominik Livakovic e Mario Mandzukic.

«Um foi treinado por mim [Modric], outro vai ser treinado por mim [Livakovic] e o outro nunca foi treinado por mim, mas eu gostava que tivesse sido», escreveu o técnico português.

«É sempre um prazer vê-lo, mister. Eternamente grato. O especial e o verdadeiro número um», escreveu Modric, nas redes sociais, eles que cruzaram caminho no Real Madrid.

Também Mandzukic deixou uma mensagem a Mourinho: «Foi bom ter passado algum tempo e ter falado com um dos melhores… infelizmente nunca trabalhámos juntos, mister. Boa sorte para os novos desafios na carreira.»