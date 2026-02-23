José Mourinho não vai estar na conferência de imprensa de antevisão ao Real Madrid-Benfica, numa decisão do clube (o que o inclui também a ele). Escudado na expulsão da primeira mão, o treinador aproveita para delegar em João Tralhão a responsabilidade de enfrentar os jornalistas.

Ora esta não é a primeira vez que Mourinho falha uma conferência de imprensa incómoda.

Já tinha acontecido também em 2004, na primeira visita ao Porto, após a saída polémica do FC Porto. Tal como agora, era um regresso a uma antiga casa, e um regresso muito polémico, quando o treinador estava na olho do furacão. Agora por causa das declarações sobre Vinicius Jr., na altura por causa de uma guerra com o FC Porto.

Vale a pena lembrar que José Mourinho tinha forçado a saída, afirmando entre outras coisas que havia uma proposta do Chelsea que ele queria muito aceitar.

Mas acima de tudo existia uma revelação, feita pouco antes do regresso ao Porto, de que recebera ameaças de morte a si e à sua família, no dia anterior à final de Gelsenkirchen, feitas por um destacado membro dos Super Dragões, com cadastro, através do telemóvel de um vice-presidente.

Nessa altura, logo na primeira época no Chelsea, Mourinho delegou a conferência no adjunto Steve Clark e o Chelsea dispensou o treino no Estádio do Dragão, seguindo diretamente do aeroporto para o hotel, de onde só saiu para fazer o jogo. A exceção, lá está, foi Steve Clarke, que foi ao estádio falar aos jornalistas.

Mourinho desembarcou no Aeroporto Sá Carneiro rodeado de seguranças e com um aparato policial só comparável ao que se passara no Euro 2004: 20 agentes da PSP faziam dois cordões de segurança para manter os adeptos bem longe, reforçados por mais 10 agentes no exterior do aeroporto.

Em campo, Mourinho foi cuspido logo no aquecimento, esteve a ganhar com um golo de Damien Duff, mas acabou por perder graças a golos de Diego e McCarthy. O Dragão ficou numa festa tremenda e, no fim do jogo, com o ambiente mais calmo pela vitória portista, Mourinho falou na conferência de imprensa pós-jogo.

Acima de tudo para elogiar o FC Porto. «Acho que o F.C. Porto é muito melhor equipa do que os outros em Portugal», atirou.