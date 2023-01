José Mourinho comemora nesta quinta-feira 60 anos e o plantel da Roma cantou os parabéns ao treinador.

No balneário, jogadores, restante equipa técnica, staff e o diretor-geral Tiago Pinto esperavam o mais recente membro do clube dos sexagenários, que foi recebido com uma salva de palmas.

Ao centro da sala, numa mesa, estava aquilo que parece ser uma garrafa de Prosecco - vinho branco espumante italiano - e um bolo. Depois dos parabéns cantados em italiano, Mourinho saltou o discurso e avançou para o bolo. Cortou uma fatia, entregou-a a Lorenzo Pellegrini, capitão dos Giallorossi e depois discursou por breves instantes, lembrando que é tempo de trabalhar, já que no fim de semana há jogo fora com o Nápoles, líder do campeonato.

Mesmo ao lado de Pellegrini estava Nicolò Zaniolo, cujo semblante, mais carregado, está a dar que falar. O avançado tem sido apontado à porta de saída da Roma e Mourinho admitiu publicamente que quer deixar o clube. «O Nicolò quer sair, mas acho que vai ficar. Eu também gostava de estar em Londres com a minha família no jantar esta noite, mas estou aqui», disse após tê-lo deixado de fora dos convocados para o jogo da jornada anterior da Serie A italiana com o Spezia.