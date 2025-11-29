Treinador do Benfica mostrou-se satisfeito com a resposta do jogadores, a até perdoa um alegado penálti não assinalado aos 50m. José Mourinho, treinador do Benfica na sala de imprensa do Estádio da Madeira, após a vitória sobre o Nacional, por 2-1, na 12.ª jornada da Liga:

Jogo deveria estar resolvido na primeira parte

«[O jogo] não devia ter sido decidido no final. Devia estar resolvido já na primeira parte. A equipa jogou muito bem. Começou o jogo muito bem, domina com bola, domina sem bola, e não permite ao Nacional criar nenhuma situação de perigo. Jogámos sempre no meio campo adversário, equipa muito organizada, no momento da perda de bola, muito organizada a recuperar e a não permitir ao Nacional qualquer tipo de contra-ataque. Acho que no [final] da primeira parte já deveríamos estar a ganhar.»

Há um alegado penálti a assinalar sobre Barreiro

«Na segunda parte entrámos tão bem quanto na primeira. É difícil falar do árbitro, mas há um penálti sobre o Leandro Barreiro, ao minuto 50. Eu, no jogo, não o percebi, fiquei com dúvidas, mas depois de ver no final do jogo é um penálti claro, mas deixamos passar isto.»

Nacional aproveitou o «único erro» do Benfica

«Depois, completamente contra a corrente do jogo, é um erro nosso, o único erro que nós cometemos na zona defensiva, e o Nacional faz o golo, e passamos a estar no limiar do risco.»

Jogadores responderam bem à desvantagem

«A equipa teve uma resposta extraordinária, manteve a tranquilidade, mas começou a acelerar, começou a intensificar, e depois começa a apanhar uma equipa já em fadiga e os nossos jogadores que entraram, o Prestiani, o Ivanovic e o Schjelderup, deram outro andamento ao jogo e depois há aquela coisa quando se ganha nos últimos minutos, há sempre aquele dramatismo, mas eu acho que a performance do Benfica globalmente é muito bem conseguida.»

Campo que é difícil para toda a gente

«Estou muito contente, obviamente, com a vitória, é de pontos que nós nos alimentamos, mas também gosto muito de estar contente com a maneira como a equipa jogou. Estou contente. Acho que os jogadores também mereciam isto. Ir a Ajax, fora de casa, e viajar só no dia seguinte e ter um dia para treinar, e pouco depois viajar de novo para a Madeira e ter um jogo difícil como este, num campo que é difícil para toda a gente, num jogo que se tornou ainda mais difícil em virtude de não termos feito golo.»