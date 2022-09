No próximo sábado faz 22 anos que José Mourinho estreou-se como treinador principal no Benfica, com uma visita ao Estádio do Bessa, que terminou com uma derrota diante do Boavista por 1-0. O treinador, então com 37 anos, tinha começado como tradutor no Sporting, depois foi adjunto no FC Porto e no Barcelona, mas foi a 23 de setembro de 2000 que deu o pontapé de saída para uma fulgurante carreira como treinador principal.

O experiente treinador, atualmente na Roma, assinou contrato com o Benfica, sob a direção de João Vale e Azevedo, a 20 de setembro de 2000 e, três dias depois, à 5.ª jornada, estreou-se no Estádio do Bessa. Mourinho fez apenas onze jogos no Benfica, sucedendo a Jupp Heynckes, mas acabou por sair à 13.ª ronda, curiosamente depois de bater o Sporting, no Estádio da Luz, por 3-0.

Depois, já se sabe, Mourinho prosseguiu a carreira na União de Leiria, antes de explodir no FC Porto com as conquistas da Liga Europa (2003) e da Liga dos Campeões (2004). A fulgurante carreira do treinador português prosseguiu depois no Chelsea (2004 a 2008), Inter de Milão (2008 a 2010, Real Madrid (2010 a 2013), novamente no Chelsea (2013 a 2016, Manchester United (2016 a 2019), Tottenham (2019 a 2021) e Roma, onde na última época conquistou a Liga Conferência.

Distinguido na Gala das Quinas de Ouro na passada terça-feira, José Mourinho recordou a sua estreia como treinador principal, há 22 anos, garantido que pouco mudou desde então, tirando a cor do cabelo.

Recorde na galeria associada o primeiro onze de José Mourinho