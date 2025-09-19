José Mourinho vai estrear-se este sábado pelo Benfica, em visita à Vila das Aves, frente ao AVS SAD, 25 anos depois de se ter estreado como treinador principal, também no Benfica. Um pretexto para irmos ver como foram todas as estreias do mais mediático treinador português ao longo da carreira.

O treinador está de volta à casa de partida e, entre as duas estreias pelo Benfica, acumulou outras dez estreias, umas mais felizes do que outras, uma vez que não entrou sempre a ganhar, aliás, começou por perder e empatar antes de começar a ganhar.

Em Inglaterra estreou-se sempre a ganhar, quer nas duas passagens pelo Chelsea, como também nos primeiros jogos no Manchester United e Tottenham. Duas das onze estreias valeram a conquista de dois troféus, o primeiro no Inter Milão, com a conquista da Supertaça de Itália, o segundo na equipa de Old Trafford, com a conquista da Community Shield.

O jogo de sábado na Vila das Aves será a 12.ª estreia de José Mourinho à frente de uma equipa e será a segunda vez que repete um primeiro jogo no mesmo clube, já depois de ter acumulado duas passagens pelo Chelsea.

Uma análise que nos obriga a recuar 25 anos, até 23 de setembro de 2000, quando o jovem Mourinho, então com 38 anos, estreou-se como treinador principal, com uma deslocação ao Estádio do Bessa para defrontar um Boavista que, nesse mesmo ano, chegaria ao título.

Benfica (2000/01): estreia no Bessa com derrota

José Mourinho estreou-se num sábado, fora do Estádio da Luz, tal como vai acontecer nesta segunda passagem pelo Benfica, num jogo em que acabou por perder por 0-1. Duda marcou pelo Boavista logo aos 2 minutos e o Benfica ficou em branco e acabou o jogo reduzido a dez, por expulsão de Maniche aos 88 minutos.

Foi o primeiro de onze jogos que Mourinho fez nesta primeira passagem pelo Benfica, num percurso que, curiosamente, terminou com uma vitória sobre o Sporting (3-0), antes da polémica saída do treinador.

Nesse primeiro jogo, no Estádio do Bessa, Mourinho alinhou com o seguinte onze: Robert Enke, Dudic, Ronaldo, Paulo Madeira, Rojas, Fernando Meira, Maniche, Carlitos, Poborsky, Van Hooijdonk e Sabry.

União de Leiria (2001/02): empate sem golos em Braga

A segunda estreia foi na União de Leiria, na primeira temporada em que José Mourinho começou de início, mas também não venceu. É a temporada que serve de rampa de lançamento para uma carreira incrível, mas a verdade é que tudo começa com um empate sem golos.

Um empate com sabor a vitória, diga-se, em casa de um Sp. Braga comandado por Manuel Cajuda, ainda no antigo Estádio Municipal 1.º de Maio.

Nesse jogo, Mourinho apostou no seguinte onze: Costinha, Bilro, Nuno Valente, Nuno Mendes, Éder Gaúcho, Silas, João Manuel, Leão, Tiago, Luís Vouzela e Derlei.

FC Porto (2001/02): vitória nas Antas frente ao Marítimo

Mourinho não acaba a temporada em Leiria e, depois uma sondagem do Benfica, acaba por assinar pelo FC Porto e anuncia, desde logo, que vai ser «campeão» na época seguinte. A verdade é que, pela primeira vez, estreou-se a vencer, neste caso, à 20.ª jornada, ainda no antigo Estádio das Antas, frente ao Marítimo de Nelo Vingada (2-1).

Neste jogo, o FC Porto chegou ao intervalo a vencer por 2-0, graças a um autogolo de Briguel e um golo de Hélder Postiga, antes da equipa madeirense reduzir a diferença, já na segunda parte, por Alan.

Foi o primeiro jogo de um ciclo dourado de Mourinho que terminaria com a conquista da Liga dos Campeões, em 2004, e um convite milionário para treinar o Chelsea.

Neste jogo, Mourinho apresentou o seguinte onze: Vítor Baía, Secretário, Jorge Andrade, Ricardo Costa, Söderström, Carlos Paredes, Alenichev e Pavlin, Capucho, Postiga e Clayton.

Chelsea (2004/05): vitória frente a Alex Ferguson logo a abrir

José Mourinho chega a Stamford Bridge como campeão da Europa, apresenta-se, desde logo, como o «special one» e, nesta sua primeira experiência no estrangeiro, entra também a vencer.

Uma estreia carregada de simbolismo, em casa, diante do Manchester United de Alex Ferguson (1-0). Com Paulo Ferreira a titular e Ricardo Carvalho ainda no banco, foi o islandês Eidur Gudjohnsen que marcou o primeiro golo da era dourada de Mourinho no Chelsea.

Nesta estreia, Mourinho jogou assim: Petr Cech, Paulo Ferreira, John Terry, William Gallas, Wayne Bridge, Makélélé, Geremi, Smertin, Lampard, Drogba e Gudjohnsen.

Inter Milão (2008/09): estreia em Itália, logo com um título

A estreia no Inter Milão, onde José Mourinho haveria de ganhar tudo, começou com um empate, mas acabou por resultar na conquista do primeiro troféu à frente dos nerazzurri. Foi na Supertaça de Itália, no Giuseppe Meazza, frente à Roma (2-2, 6-5, gp).

A equipa de Mourinho, com Luís Figo entre os primeiros titulares, esteve por duas vezes em vantagem, com golos de Muntari e Balotelli, mas os romanos empataram já em cima do minuto 90 e o troféu foi decidido nos penáltis, com Mourinho a ser feliz (6-5).

Neste jogo, Mourinho, jogou da seguinte forma: Júlio César, Maicon, Burdisso, Zanetti, Maxwell, Cambiasso, Muntari, Mancini, Stankovic, Luís Figo e Ibrahimovic.

Real Madrid (2010/11): deceção na estreia em Son Moix

O percurso sensacional à frente do Inter Milão, com a conquista da segunda Liga dos Campeões, resultou num convite irrecusável do Real Madrid. José Mourinho estava no topo da carreira, mas a estreia pelos blancos, com Cristiano Ronaldo em alta, acabou por resultar num dececionante empate na visita a Maiorca (0-0), num jogo em que Ricardo carvalho e Cristiano Ronaldo, além de Ágel Di María, foram titulares.

Mourinho viria a travar um duelo intenso com o Barça de Pepe Guardiola ao longo de três temporadas, mas tudo começou com um nulo.

Nesta primeira vez, estes foram os eleitos de Mourinho: Casillas, Arbeloa, Ricardo Carvalho, Sergio Ramos, Marcelo, Xabi Alonso, Diarra, Canales, Di María, Higuaín e Cristiano Ronaldo.

Chelsea (2013/14): regresso com vitória

Mourinho tinha deixado muitas saudades em Stamford Bridge e foi recebido de braços abertos. Esta segunda passagem do treinador português acabou por não ser tão feliz como a primeira, apesar da conquista de mais um título, mas até começou bem.

Começou com uma vitória, em casa, diante do Hull City (2-0), com golos de Oscar (13m) e Lampard (25m).

O onze eleito para a segunda estreia pelo Chelsea: Petr Cech, Ivanivic, Cahill, John Terry, Ashley Cole, Oscar, De Bruyne, Ramires, Lampard, Fernando Torres e Eden Hazard.

Manchester United (2016/17): vitória com assinatura de Zlatan

Ao contrário de Ruben Amorim, José Mourinho estreou-se no Manchester United com o pé direito, com uma vitória que, pela segunda vez na carreira, valeu-lhe a conquista de um troféu. Foi na FA Community Shield, a supertaça inglesa, no Estádio de Wembley, frente ao campeão Leicester (2-1).

O United marcou primeiro, por Lingard (32m), mas o sensacional Leicester empatou pelo incontornável Jamie Vardy (52m), antes de Zlatan Ibrahimovic marcar o golo da vitória aos 83 minutos. O treinador português entrava sorrir, mas muitos dizem que foi aqui que começou o declínio da sua carreira.

Nesta estreia, Mourinho fez alinhar os seguintes jogadores: De Gea, Daley Blind, Eric Bailly, Luke Shaw, Michal Carrick, Antonio Valencia, Lingard, Fellaini, Martial, Ibrahimovic e Wayne Rooney.

Tottenham (2019/20): vitória num dérbi logo a abrir

José Mourinho chegou ao Tottenham em 2019, naquele que seria o seu terceiro clube na Premier League e, como aconteceu sempre nas estreias em Inglaterra, entrou mais uma vez a vencer.

Neste caso num dérbi, no novo Estádio de Londres, frente ao West Ham (3-2). Mourinho chegou ao intervalo a vencer por 3-0, com golos de Son Heung-min, Lucas Moura e Harry Kane, mas ainda apanhou um susto na segunda parte, quando os hammers reduziram por Michail Antonio e Angelo Ogbonna.

Este foi o onze na estreia pelos Spurs: Gazzaniga, Aurier, Erid Dier, Alderweireld, Davinson Sanchez, Bem Davies, Harry Winks, Delle Alli, Lucas Moura, Harry Kane e Son Heung-min.

Roma (2021/22): regresso a Itália, com vista para a Europa

José Mourinho regressou a Itália em 2021 para treinar a Roma onde acabaria por relançar a sua carreira a nível internacional com a presença em duas finais europeias. A estreia pela Roma arranca precisamente com um play-off de acesso à Liga Conferência que acabaria por resultar na conquista do quinto troféu europeu da galeria pessoal do treinador português.

Foi na Turquia, diante do Trabzonspor, com a Roma a vencer por 2-1, com golos de Lorenzo Pellegrini e Eldor Shomurodov.

Neste jogo, Mourinho jogou com a seguinte formação: Rui Patrício, Karsdorp, Mancini, Roger Ibañez, Matías Viña, Veretout, Bryan Cristante, Mkhitaryan, Pellegrini, Zaniolo e Schomurodov.

Fenerbahçe (2024/25): hat-trick de Dzeko na Suíça

A estreia de José Mourinho pelo Fenerbahçe, no início da temporada passada, também foi nas competições europeias, neste caso, na segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões, em casa do Lugano, num jogo com sete golos.

Valeu a José Mourinho uma tarde inspirada de Edin Dzeko que marcou três dos quatro golos com que a equipa de Istambul carimbou a vitória diante dos helvéticos.

Neste primeiro jogo, o Fenerbahçe jogou com a seguinte equipa: Livakovic, Osayi-Samuel, Söyüncü, Djiku, Oosterwolde, Krunic, Fred, Szymanski, Tadic, Dzeko e Ryan Kent.

Este sábado, na Vila das Aves, será a 12.ª estreia de José Mourinho, a segunda em que repete a liderança de um clube, 25 anos depois da primeira estreia pelo Benfica.

Todas as estreias de José Mourinho

Benfica (2000/01): Boavista-BENFICA, 1-0

União de Leiria (2001/02): Sp. Braga-U. LEIRIA, 1-1

FC Porto (2001/02): FC PORTO-Marítimo, 2-1

Chelsea (2004/05): CHELSEA-Manchester United, 1-0

Inter Milão (2008/09): INTER MILÃO-Roma, 2-2 (6-5, gp)

Real Madrid (2010/11): Maiorca-REAL MADRID, 0-0

Chelsea (2013/14): CHELSEA-Hull City, 2-0

Manchester United (2016/17): Leicester-MANCHESTER UNITED, 1-2

Tottenham (2019/20): West Ham-TOTTENHAM, 2-3

Roma (2021/22): Trabzonspor-ROMA, 1-2

Fenerbahçe (2024/25): FC Lugano-FENERBAHÇE, 3-4

Benfica (2025/26): AVS SAD-BENFICA, sábado (18h00)