José Mourinho foi despedido esta terça-feira da Roma e já é o quarto clube consecutivo que o treinador português deixa a equipa a meio da temporada. As outras três foram todas na Premier League, depois da segunda experiência no Chelsea, da conturbada missão no Manchester United e da curta passagem pelo Tottenham.

A última vez que José Mourinho deixou um contrato chegar ao seu termo foi no último ano no Real Madrid, em 2012/13, fechando um ciclo de três temporadas de intensos duelos com o Barcelona de Pep Guardiola, nos anos dourados do tiki-taka. Depois disso, o treinador português fez sempre mais de uma temporada pelos clubes por onde passou, mas acabou por sair sempre a meio por opção do clube.

Logo a seguir ao Real Madrid, no regresso a Stamford Bridge, o mais galardoado dos treinadores portugueses fez duas temporadas completas no Chelsea, mas saiu a meio da terceira, em 2015/16, curiosamente poucos dias depois de vencer o FC Porto (2-0), na Liga dos Campeões. Foi a seguir a uma derrota em casa do Leicester de Cláudio Ranieri (1-2), na 16.ª ronda da Premier League. O treinador português foi afastado e substituído, numa primeira fase, por Steve Holland.

Seguiu-se o Manchester United, onde conquistou a segunda Liga Europa, com mais duas temporadas completas, mas com mais uma saída a meio da terceira época (2018/19). Neste caso foram dois desaires consecutivos a ditar a saída extemporânea de Mourinho, primeiro na Liga dos Campeões, no Mestalla, diante do Valencia (1-2), logo a seguir, em Anfield, diante do Liverpool (1-3), na 17.ª jornada da Premier League. Ole Gunnar Solskjaer pegou na equipa de Old Trafford e venceu os oito jogos seguintes.

Depois de Old Trafford, seguiu-se o Tottenham, com uma época completa e uma segunda, em 2020/21, interrompida a meio, neste caso, já mais perto do final, logo a seguir a um empate em Goodison Park com o Everton de Carlo Ancelotti (2-2) a poucos dias dos Spurs jogarem a final da Taça da Liga inglesa frente ao Manchester City.

Já na Roma, José Mourinho fez duas épocas completas, venceu a Liga Conferência e foi à final da Liga Europa, mas voltou a sair a meio da terceira época, neste último caso, depois da 20.ª jornada, depois de uma derrota, em San Siro, diante do Milan de Rafael Leão (1-3).

Quatro saídas antes do final da temporada, aliás, como já tinha acontecido no início da carreira de José Mourinho, no Benfica, quando deixou a Luz depois de uma vitória sobre o Sporting no Estádio da Luz (3-0).