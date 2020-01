Jonathan Buatu está de regresso a Portugal para representar o Desportivo das Aves. O defesa vai jogar na Vila das Aves por empréstimo do Rio Ave, após uma experiência ao serviço do Mouscron.



O internacional angolano deverá ser anunciado ainda esta sexta-feira pelos avenses.



Buatu, recorde-se, defendeu as cores do Rio Ave na temporada passada: somou 28 aparições.