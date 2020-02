O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, condenou esta segunda-feira os insultos racistas dirigidos a Moussa Marega na deslocação do FC Porto ao terreno do Vitória de Guimarães.

«A Constituição da República Portuguesa é muito clara na condenação do racismo, assim como de outras formas de xenofobia e discriminação, e o povo português sabe, até por experiência histórica, que o caminho do racismo, da xenofobia, e da discriminação, além de representar a violação da dignidade da pessoa humana e dos seus direitos fundamentais, é um caminho dramático em termos de cultura, civilização e de paz social», afirmou, em declarações à agência Lusa, no Dubai.

O Presidente da República condenou, «como sempre, veementemente todas as manifestações racistas, quaisquer que sejam» e apelou também «à ética, ao sentido cívico e ao bom senso, para que se evitem em Portugal escaladas que violem valores básicos da nossa comunidade e só possam atribuir para a divisão fratricida entre os portugueses».