O futebolista maliano Moussa Marega, cuja transferência do FC Porto para o Al Hilal da Arábia Saudita foi confirmada no domingo, aumentou para meia dúzia o número de jogadores que saíram dos azuis e brancos a custo zero nos últimos anos.

Desde 2018 – houve ainda mais de uma dezena de outros casos pelo meio, é certo – são já seis os nomes que tinham relevância no onze inicial dos azuis e brancos, com frequente utilização, a deixarem o clube a custo zero. Marega é o último.

No caso dos outros denominados grandes, no Benfica o caso mais paradigmático nos últimos três anos, entre outros, é o do sérvio Andrija Zivkovic, que saiu para o PAOK Salónica a custo zero.

Já no Sporting, nos últimos três anos, houve mais casos de jogadores com maior utilização e que saíram a custo zero: Nani, Seydou Doumbia, Fredy Montero, Bruno César ou Romain Salin.