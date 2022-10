Portugal entra no horário de inverno no próximo fim de semana. Assim, na madrugada de domingo é preciso atrasar os relógios uma hora.

Significa isto que, em Portugal Continental e na Madeira, quando forem 02h00, o tempo irá «andar para trás» para voltar a ser 01h00. Nos Açores, devido à diferença horária, este atraso deverá ocorrer quando for 01h00, passando a ser 00h00.

Os portugueses vão dormir mais uma hora no domingo, mas também vai anoitecer mais cedo.

No âmbito da proposta da Comissão Europeia, Portugal muda a hora duas vezes por ano: no último domingo de março (horário de verão) e no último domingo de outubro (horário de inverno), que este ano calha a 30 de outubro.