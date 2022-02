A rede SIBS revelou, esta sexta-feira, que está a sofrer «alguns constrangimentos» na rede TPA, um pouco por todo o país. As caixas automáticas do multibanco continuam em funcionamento, garante fonte oficial da SIBS à CNN Portugal.

Num comunicado enviado à CNN Portugal, a empresa confirma as perturbações, que terão começado por voltas das 18:30, embora não refira as causas do problema.

«A SIBS confirma a existência de alguns constrangimentos na rede de TPA, nos últimos minutos, estando a encetar todos os esforços para ultrapassar esta situação. Lamentamos os constrangimentos que possam ser causados», pode ler-se num comunicado enviado pela SIBS.

A CNN Portugal sabe ainda que Polícia Judiciária está atenta ao que se está a passar na rede multibanco, em contacto com a SIBS, e não descarta a hipótese de ataque informático.

Nas redes sociais multiplicam-se as queixas dos utilizadores.