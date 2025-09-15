O sueco Armand Duplantis voltou a escrever o nome na história do atletismo ao bater nesta segunda-feira, pela 14.ª vez, o recorde mundial do salto com vara. O atleta fixou o novo máximo em 6,30 metros na final dos Mundiais de Atletismo de Tóquio, superando em um centímetro o registo que lhe pertencia.

Com esta marca, Duplantis garante também o terceiro ouro consecutivo em Mundiais de Atletismo, depois das vitórias em Budapeste 2023 e Oregon 2022. O título foi assegurado com larga margem, ao alcançar a altura na terceira e última tentativa.

O grego Emmanouil Karalis conquistou a prata ao ultrapassar os 6 metros, repetindo o resultado dos Jogos Olímpicos Paris 2024, enquanto o australiano Kurtis Marschall ficou com o bronze, após saltar 5,95 metros. Ambos felicitaram Duplantis após o salto histórico, num momento de fair play.

Este foi o primeiro recorde mundial a ser batido no Estádio Nacional. Aos 25 anos, Duplantis tem competido praticamente sem adversários, superando-se continuamente desde que quebrou, em 2020, os 6,16 metros do francês Renaud Lavillenie.