Pedro Afonso, Ericsson Tavares, João Coelho e Omar Elkhatibe garantiram a presença na final dos 4x400 metros nos Mundiais de Atletismo, após serem repescados devido à desqualificação de duas nações.

Para além disso, o quarteto português estabeleceu um novo recorde nacional. Os 2.59,70 minutos registados marcam a primeira vez que uma equipa portuguesa correu a distância abaixo dos três minutos.

Recorde-se que o anterior recorde já pertencia a Coelho, Tavares e Elkhatib, acompanhados por Ricardo dos Santos, então suplente, que em maio de 2023, nos Mundiais ao ar livre, tinham registado 3.01,78 minutos.

Este é o segundo recorde nacional português a ser batido nos Mundiais de Tóquio2025, depois de Fatoumata Diallo ter fixado o novo máximo nos 400 metros barreiras nos 54,45 segundos.

Relativamente ao apuramento, refira-se que foi possível porque irregularidades no momento de passagem do testemunho afastaram o Brasil e a Austrália da final e permitiram a repescagem de Portugal e da Jamaica.

Inicialmente, apesar de ter sido mais rápido do que o Qatar e os Países Baixos, nações que se tinham qualificado diretamente, Portugal ficou fora da final (apenas os três primeiros de cada série e os dois melhores tempos restantes avançavam?.