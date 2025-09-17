Isaac Nader, citado pela Agência Lusa, reage ao título mundial da prova dos 1.500 metros alcançado nos Mundiais de Tóquio, no Japão:

Sonho cumprido

«Levo muito tempo a dizer que acreditava muito nisto, que era o meu sonho, ganhar uma medalha. [...] Hoje, sou campeão do mundo. Só há um título maior, que é ser campeão olímpico. [...] A quem dizia que o Nader não podia ganhar, já calei muita gente. Mas essas pessoas não importam, importo eu, a minha família, a Salomé [Afonso, namorada e também atleta], o meu treinador».

Análise à final dos 1.500 metros

«Nem sei com quanto [tempo] ganhei, o que importa é que ganhei. No final, faltavam 200 metros, tinha energia, não sabia quanta ainda tinha no tanque. Havia uma pequena fase em que o atleta que vinha nas costas, pela lateral, pedia para que não me complicasse a vida e me “fechasse” para os últimos 100 metros. Tive espaço para acelerar tudo o que tinha. Hoje, fui campeão do mundo e fiz história».

Desta vez não olhou para trás

«Nos últimos 100 metros, acho que vinha em sétimo, pensei em dar tudo até final, porque ainda podia ser campeão mundial e porque ninguém me tinha de passar. Desta vez, a meta tinha de ser o foco, não podia olhar para trás. Ninguém hoje pode criticar o Isaac por olhar para trás. Às vezes, as pessoas não percebem porque olho para trás. Quando não posso passar ninguém, olho ao menos para assegurar o lugar que tenho. Aconteceu nos últimos Mundiais de pista curta. Não é por insegurança, foi um tique que ganhei. Se é bom ou mau... é o que é. Nos últimos 40 metros, acreditei bastante e achava que tinha tanta energia, surpreendi-me a mim mesmo».

Momentos menos bons foram de aprendizagem

«Encaro cada vez mais as corridas como só uma corrida, com menos nervosismo, menos aquela intensidade na corrida, e isso revela-se com a experiência, com fracassos. Ganhámos, com esses resultados menos bons, o aprender a ter calma, paciência no processo».

Apoio da namorada Salomé Afonso

«É a minha tradutora especial, a minha companheira de todas as horas. Vivemos os momentos menos bons e os muito bons, como hoje».