Fatoumata Diallo: «Contente pelo recorde nacional, mas queria estar na final»
Atleta fixa melhor marca portuguesa dos 400 metros barreiras, mas falha corrida decisiva dos Mundiais
Foi com um sentimento agridoce que Fatoumata Diallo terminou a participação nos Mundiais de atletismo que se realizam em Tóquio, no Japão. Se, por um lado, fixou o novo recorde nacional dos 400 metros barreiras, por outro falhou um lugar na final da prova.
A atleta do Benfica, de 25 anos, cumpriu a sua série das meias-finais com o tempo de 54,45 segundos, menos sete centésimos de segundo do que a anterior melhor marca portuguesa de sempre [54,52 segundos], que já lhe pertencia.
«Ser a melhor de sempre valoriza sempre. É bom para mostrar aos portugueses que se eu consigo, eles conseguem. Para novos atletas, os jovens, quero mostrar-lhes que tudo é possível. Têm de acreditar no trabalho», disse, citada pela Agência Lusa.
No entanto, esse registo valeu-lhe apenas o quarto lugar na sua meia-final, fora dos dois primeiros, que valiam o apuramento direto para final.
O seu tempo não foi ainda suficiente para ser uma das duas repescadas para a corrida decisiva. Fatoumata Diallo terminou as meias-finais com o 13.º melhor tempo, a 80 centésimos da última repescada, a belga Naomi Van Den Broeck [53,65 segundos].
«Como atleta, nunca fico satisfeita. Estou contente e, ao mesmo tempo, triste. Contente pelo recorde nacional, é sempre um prazer, mas queria estar na final, com grandes atletas», confessou a atleta, que foi 17.ª classificada nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024.
O melhor tempo das semifinais dos 400 metros barreiras foram os 52,31 segundos da neerlandesa Femke Bol, atual campeã mundial e duas vezes vice-campeã olímpica.