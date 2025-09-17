Foi com um sentimento agridoce que Fatoumata Diallo terminou a participação nos Mundiais de atletismo que se realizam em Tóquio, no Japão. Se, por um lado, fixou o novo recorde nacional dos 400 metros barreiras, por outro falhou um lugar na final da prova.

A atleta do Benfica, de 25 anos, cumpriu a sua série das meias-finais com o tempo de 54,45 segundos, menos sete centésimos de segundo do que a anterior melhor marca portuguesa de sempre [54,52 segundos], que já lhe pertencia.

«Ser a melhor de sempre valoriza sempre. É bom para mostrar aos portugueses que se eu consigo, eles conseguem. Para novos atletas, os jovens, quero mostrar-lhes que tudo é possível. Têm de acreditar no trabalho», disse, citada pela Agência Lusa.

No entanto, esse registo valeu-lhe apenas o quarto lugar na sua meia-final, fora dos dois primeiros, que valiam o apuramento direto para final.

O seu tempo não foi ainda suficiente para ser uma das duas repescadas para a corrida decisiva. Fatoumata Diallo terminou as meias-finais com o 13.º melhor tempo, a 80 centésimos da última repescada, a belga Naomi Van Den Broeck [53,65 segundos].

«Como atleta, nunca fico satisfeita. Estou contente e, ao mesmo tempo, triste. Contente pelo recorde nacional, é sempre um prazer, mas queria estar na final, com grandes atletas», confessou a atleta, que foi 17.ª classificada nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024.

O melhor tempo das semifinais dos 400 metros barreiras foram os 52,31 segundos da neerlandesa Femke Bol, atual campeã mundial e duas vezes vice-campeã olímpica.