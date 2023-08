João Vieira e Inês Henriques desistiram esta quinta-feira da prova de 35 quilómetros marcha dos Mundiais de atletismo Budapeste2023.

O veterano português de 47 anos considerou este «um mau dia», ao abandonar após cumprir os primeiros sete, devido a uma indisposição.

«É bastante duro [desistir], para quem pensava terminar a prova com um excelente resultado. Não me senti muito bem no aquecimento, fiquei um pouco mal-disposto, senti-me bastante cansado durante a competição e não deu para prosseguir porque entrei num estado de exaustão acentuada», explicou o marchador.

Também a marchadora portuguesa Inês Henriques lamentou o dia duro e triste vivido hoje na sua despedida dos 35 quilómetros, com a desistência no terço inicial da prova dos Campeonatos do Mundo de atletismo, que se disputam na capital da Hungria.

Aos 43 anos, Inês Henriques abandonou a competição aos 14 quilómetros, quando seguia a 6.44 minutos da liderança.