Esta sexta-feira, Auriol Dongmo e Jessica Inchude ficaram longe das medalhas na final do lançamento do peso dos Mundiais de pista curta, em Torun na Polónia, terminando no oitavo e nono lugares, respetivamente.

Dongmo, campeã mundial em 2022, não foi além de 18,82 metros, enquanto Inchude registou 18,77, ambas aquém do habitual rendimento.

A nota mais positiva para Portugal surgiu com Isaac Nader, que garantiu o apuramento para a final dos 1.500 metros ao ser segundo na sua série, controlando a corrida sem dificuldades. A decisão está marcada para domingo, com o atleta português a procurar melhorar os quartos lugares alcançados nas últimas edições.

Num dia globalmente discreto para a comitiva nacional, Sofia Lavreshina ainda bateu o recorde nacional dos 400 metros nas eliminatórias, mas caiu nas meias-finais, tal como Ericsson Tavares e Omar Elkhatib. Já Salomé Afonso protagonizou a maior surpresa negativa, ao falhar o apuramento nos 1.500 metros, com o 11.º tempo nas eliminatórias.