Agate Sousa conseguiu a primeira medalha de ouro para Portugal nos Jogos Mundiais Universitários que estão a decorrer na Alemanha, com uma vitória no salto em comprimento, com a excelente marca de 6,70 metros.

No estádio Lohrheidestadion, em Bochum, Agate Sousa era uma das favoritas, mas só confirmou a vitória ao terceiro salto - até então era apenas sexta. Com a marca de 6,70 metros, a atleta portuguesa conquistou o primeiro lugar liderança por 16 centímetros, conservando a posição até final, destacando-se à frente da chinesa Xiong Shiqi (6,68m) e da colombiana Natalia Linares (6,67m).

«Olá, portugueses, somos campeões do mundo universitário. Estou muito feliz, por esta medalha. É a primeira vez que estou num campeonato destes. Gostava de agradecer à FADU, à equipa, por tudo o que nos têm proporcionado e quero agradecer o apoio dos portugueses», disse a atleta nascida em São Tomé e Príncipe, ainda na pista, logo após o concurso.