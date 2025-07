Francisca Martins conquistou esta quarta-feira a medalha de ouro dos 400 metros livres dos Jogos Mundiais Universitários, num dia em que Portugal já assegurou virtualmente uma medalha na variante de pares de ténis.

A nadadora do FOCA, que estará nos Mundiais de Singapura, venceu com um novo recorde nacional, 4.07,50 minutos, e é já a grande figura portuguesa destas Universíadas, que decorrem na Alemanha, já que foi vice-campeã dos 800 livres e quarta classificada dos 400 livres, igualmente com recorde nacional.

No último dia da natação pura em Berlim, Ricardo Santos foi sétimo nos 200 metros costas e Ana Fomina 14.ª nas séries de 400 metros livres.

Portugal passa, assim, a ter três medalhas, juntando-se as conseguidas por Francisca Martins ao título de Agate Sousa, no salto em comprimento, mas no ténis já se sabe que vem mais uma a caminho.

Pedro Araújo e Maria Garcia triunfaram por 2-1 no jogo contra os britânicos James Connel e Grace Piper, com os parciais de 6-4 e 9-6, na ronda dos quartos de final. Como não há jogo para o terceiro lugar, já é certa a conquista da medalha, qualquer que seja o desfecho da meia-final frente aos quenianos Kael Shah e Angella Okutoyi, na quinta-feira (9h00).