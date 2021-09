Fernando Pimenta sagrou-se campeão do mundo de K1 1000m nos Mundiais de Copenhaga, na manhã deste sábado, batendo ainda o recorde do mundo da prova. O canoista português liderou durante toda a prova à frente do húngaro Balint Kopasz, campeão olímpico há dois meses em Tóquio.

Na pista quatro, Pimenta completou a prova em 3.25,82 minutos, novo máximo mundial, superando o campeão olímpico por 67 centésimos. O bielorrusso Aleh Yurenia conquistou o bronze, gastando mais 4,65 segundos do que o português.

Esta é o sexto título Mundial conquistado por Fernando Pimenta nas várias distâncias, num total de 17 medalhas em campeonatos do Mundo.

Em K1 1.000 metros, Fernando Pimenta foi campeão em 2018, em Montemor-o-Velho, ‘vice’ em 2017 na República Checa e bronze em 2015 em Itália e 2019 na Hungria.

Fernando Pimenta ainda vai disputar a final de K1 5000 neste domingo.

Este é o segundo pódio de Portugal nos Mundiais, depois do bronze conquistado na canoagem adaptada, em VL2 200, por Norberto Mourão, que foi igualmente bronze nos Jogos Paralímpicos Tóquio2020.

[arigo atualizado]