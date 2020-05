Difícil de acreditar, mas é verdade. Um campeão do mundo pela França decidiu colocar à venda num leilão online a medalha recebida após a conquista do título, na Rússia, em 2018.



O site de leilões na Internet, Juliens, partilhou o objeto como um dos que esteve disponível para licitação. A medalha foi comprada por cerca de 66 mil euros.



Desconhece-se a quem pertencia a medalha.





SOLD for $71,875! A 2018 FIFA World Cup gold winner’s medal awarded to a player from the champion France national football team.



