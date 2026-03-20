Mundial 202
Argentina: Scaloni chama mais dois jogadores para os compromissos de março
Mastantuono e Panichelli completam lote de 30 jogadores que conta com Otamendi e Prestianni
A Argentina anunciou esta sexta-feira a chamada de mais dois jogadores na convocatória para os compromissos internacionais de março.
Mastantuono, do Real Madrid, e Panichelli, do Estrasburgo, juntam-se aos 28 nomes que já tinham feito parte da lista divulgada na última quarta feira por Scaloni, onde já estão Otamendi e Prestianni, do Benfica.
A «seleção das Pampas» divulgou ainda um segundo jogo de preparação rumo ao Mundial 2026, diante da Mauritânia, no próximo dia 27 de março, devido ao cancelamento da Finalíssima frente à Espanha.
#SelecciónMayor Los futbolistas Franco Mastantuono y Joaquín Panichelli se suman a los convocados de Lionel Scaloni para esta doble fecha. pic.twitter.com/lx9kdHhQO7— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) March 20, 2026
