A Argentina anunciou esta sexta-feira a chamada de mais dois jogadores na convocatória para os compromissos internacionais de março.

Mastantuono, do Real Madrid, e Panichelli, do Estrasburgo, juntam-se aos 28 nomes que já tinham feito parte da lista divulgada na última quarta feira por Scaloni, onde já estão Otamendi e Prestianni, do Benfica.

A «seleção das Pampas» divulgou ainda um segundo jogo de preparação rumo ao Mundial 2026, diante da Mauritânia, no próximo dia 27 de março, devido ao cancelamento da Finalíssima frente à Espanha.

