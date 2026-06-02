Nestor Lorenzo, selecionador da Colômbia, diz estar com «muita fé» numa grande prestação do conjunto sul-americano no Mundial 2026.

Em declarações aos jornalistas numa conferência de imprensa, o técnico destaca a vontade que tem visto no grupo de trabalho como fator essencial para essa crença. A Colômbia é um dos adversários de Portugal na fase de grupos da competição, juntamente com o Uzbequistão e a RD Congo.

«Estou entusiasmado. Olho para os rapazes e tenho muita fé de que vamos fazer um grande Campeonato do Mundo», afirma.

Recorde-se que a Colômbia estreia-se no Mundial precisamente contra a formação asiática, a 18 de junho.