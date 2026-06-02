Mundial 202
Há 1h e 56min
Mundial 2026: adversário de Portugal com «fé» numa grande prestação
Nestor Lorenzo, selecionador da Colômbia, mostra-se confiante na participação da equipa no Campeonato do Mundo
DIM
Nestor Lorenzo, selecionador da Colômbia, mostra-se confiante na participação da equipa no Campeonato do Mundo
DIM
Nestor Lorenzo, selecionador da Colômbia, diz estar com «muita fé» numa grande prestação do conjunto sul-americano no Mundial 2026.
Em declarações aos jornalistas numa conferência de imprensa, o técnico destaca a vontade que tem visto no grupo de trabalho como fator essencial para essa crença. A Colômbia é um dos adversários de Portugal na fase de grupos da competição, juntamente com o Uzbequistão e a RD Congo.
«Estou entusiasmado. Olho para os rapazes e tenho muita fé de que vamos fazer um grande Campeonato do Mundo», afirma.
Recorde-se que a Colômbia estreia-se no Mundial precisamente contra a formação asiática, a 18 de junho.
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