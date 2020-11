O Brasil assumiu a liderança isolada da zona sul-americana de apuramento para o Mundial 2022 depois de vencer a Venezuela por 1-0, em jogo da terceira jornada.



A equipa orientada por José Peseiro teve muitas dificuldades frente ao Escrete e passou por vários apertos na primeira parte. A canarinha teve dois golos invalidados ainda no primeiro tempo - a Richarlison e a Douglas Luiz - e chegou ao intervalo empatada.



O golo do triunfo do Brasil acabou por surgir no segundo tempo por Roberto Firmino. Gabriel Jesus ganhou a linha final na direita, cruzou para Lodi que assistiu o avançado do Liverpool à entrada da pequena área.



A seleção «vinotinto» procurou a igualdade, mas nunca incomodou verdadeiramente Ederson. O «benfiquista» Cebolinha jogou aos últimos 15 minutos finais, rendendo Gabriel Jesus.



Ao final de três jogos o Brasil é líder com nove pontos enquanto a Venezuela é última, sem qualquer ponto amealhado.