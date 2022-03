A FIFA informou esta terça-feira que o Escócia-Ucrânia foi adiado, depois do pedido formal da federação ucraniana, devido aos conflitos armados no país.

Assim, o encontro das meias-finais do caminho A do play-off de apuramento para o Mundial do Qatar, inicialmente previsto para 24 de março, foi adiado para junho.

O País de Gales-Áustria, também do caminho A, mantém-se para essa data.

A FIFA comunicou ainda que este adiamento deveu-se ao «espírito de solidariedade» entre as federações em causa.

Depois da suspensão das equipas e seleções russas de todas as competições, a FIFA decidiu também que a Polónia, que deveria jogar com a Rússia no caminho B do play-off, avança diretamente para a final, onde vai defrontar o vencedor do Suécia-Rep. Checa, a 29 de março.