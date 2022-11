O antigo presidente da FIFA, Joseph Blatter, afirmou que a escolha do Qatar para a organização do Mundial 2022 «foi um erro».

«O futebol e o Mundial são grandes demais para isso», referiu o antigo dirigente, presidente da FIFA na altura da votação para a atribuição do Mundial deste ano, em entrevista ao grupo de media suíço Tamedia, na segunda-feira.

«Foi uma escolha errada e eu era responsável por isso, como presidente da FIFA, na altura», disse ainda Blatter, de 86 anos, que explicou agora que o plano de origem era atribuir o Mundial 2018 à Rússia – tal como ali se realizou – e, em 2022, realizar-se nos Estados Unidos.

«Teria sido um gesto de paz se esses dois adversários políticos tivessem organizado o Mundial um depois do outro», declarou.

Blatter tinha defendido, ainda antes da decisão, que estava na altura de o Mundial ir para um país árabe. Depois da atribuição do Mundial 2018 à Rússia, ao fim de duas rondas, com 13 dos 22 votos possíveis, a votação para a organização da edição que começa este mês no Qatar teve quatro rondas de votação e acabou por ditar a eleição daquele país, com 14 votos, à frente dos Estados Unidos, com oito.

As suspeitas de corrupção da atribuição do Mundial 2022 ao Qatar surgiram cedo, revelando uma complexa teia global de troca de interesses e benefícios. Em 2011, o presidente da Confederação Asiática, o qatari Mohammed bin Hammam, foi banido pela FIFA, acusado de tentar comprar votos para a sua candidatura à presidência do organismo. Foi o primeiro membro daquele Comité Executivo formalmente sancionado.

O próprio Joseph Blatter referiu-se a «influências políticas» na decisão do Mundial 2022 realizar-se no Qatar, tendo dito mesmo, em 2013, tal como agora, que a atribuição do Mundial a este país fora um «erro», devido às condições climatéricas.

