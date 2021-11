Chegou o dia. A seleção nacional recebe a Sérvia no Estádio da Luz (19h45) e está a um ponto de distância do Campeonato do Mundo de 2022. Portugal precisa de empatar ou vencer para garantir a presença no Mundial do Qatar.



Pepe, expulso na República da Irlanda, é a grande baixa no leque de opções de Fernando Santos. Rúben Dias e José Fonte devem formar dupla no eixo defensivo.



No setor intermediário, jogadores como Danilo Pereira ou Renato Sanches também podem espreitar um lugar no onze. Matheus Nunes fica fora de 23 para este encontro.



Confira o onze provável de Portugal para o jogo contra a Sérvia.