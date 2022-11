O futebolista Karim Benzema vai falhar o Mundial 2022, confirmou na noite deste sábado a Federação Francesa de Futebol (FFF).

Em comunicado, a FFF esclarece que, por lesão no «quadríceps da coxa esquerda, o atacante do Real Madrid é obrigado a desistir de participar no Mundial».

Na tarde deste sábado, a imprensa francesa já tinha noticiado que Benzema tinha deixado o treino da seleção mais cedo e que estava afastado do primeiro jogo dos campeões do mundo, ante a Austrália, na próxima terça-feira, tendo também o Mundial em risco, o que agora é uma certeza.

Na mesma nota, a FFF esclarece que o último vencedor da Bola de Ouro fez uma ressonância magnética na noite deste sábado e que os resultados apontam uma lesão no reto femoral e um período de recuperação necessário de três semanas.

«Karim Benzema foi obrigado a interromper o treino coletivo por sentir dores no quadríceps da coxa esquerda. F ez uma ressonância magnética num hospital em Doha, que infelizmente confirmou uma lesão no reto femoral, que exigirá um período de recuperação de três semanas», indicam.

O período em questão, olhando ao calendário, apontaria Benzema para estar apto por volta do dia 10 de dezembro, data em que a competição já irá a caminho das meias-finais.

Até ao momento, ainda não foi anunciado um possível substituto para o elenco do selecionador Didier Deschamps, que poderá fazer uma nova chamada até segunda-feira.