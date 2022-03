Final épico e histórico! Irónico, até, por quem o decidiu.

A Macedónia do Norte venceu esta quinta-feira em Itália, por 1-0, qualificando-se para a final do play-off de acesso ao Mundial 2022, na qual vai encontrar Portugal, no Estádio do Dragão, na próxima terça-feira.

Um golo de Aleksandar Trajkovski, em tempo de compensação, aos 90+2m, valeu o triunfo aos macedónios, que surpreenderam uma Itália que tinha dominado praticamente o jogo todo em Palermo.

Trajkovski.

Um remate soberbo. Seco. Frio para os italianos. Sem hipóteses para Gigi Donnarumma. Até fará lembrar o golo de Eder na final do Euro 2016 ganha por Portugal em Paris. Tem um ou outro traço disso.

Trajkovski.

Herói em Palermo entre 2015 e 2019 ao serviço do clube italiano, foi esta noite um pesadelo no Renzo Barbera para os transalpinos e um herói nacional para uma nação que, depois do Euro 2020, confirma que está a dar passos sustentados e a crescer.

Triunfo histórico e derrota também histórica para a Itália, que nunca tinha falhado duas edições consecutivas do Mundial. Ficou de fora em 2018 e, agora com o estatuto de campeã europeia, não vai ao Qatar em 2022.

O golo de Trajkovski:

[EM ATUALIZAÇÃO]