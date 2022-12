A Alemanha despediu-se do Mundial 2022 com um triunfo contra a Costa Rica (4-2). No final da partida, Thomas Muller deu a cara e deixou uma mensagem que soou a despedida embora não tenha confirmado a sua retirada da seleção.



«Foi um desastre! Não sei como lidar. Se este foi o meu último jogo, quero deixar algumas palavras aos adeptos de futebol alemães. Foi um enorme prazer, meus caros. Vivemos grandes momentos e tentei deixar o meu coração em campo cada vez que vesti esta camisola», referiu, citado pelo «Bild» após a partida.



O avançado do Bayern Munique tem 33 anos e disputou no Qatar o quarto Campeonato do Mundo da carreira depois de 2010, 2014 e 2018. Muller fez parte da seleção da Mannschaft que se sagrou campeã mundial no Brasil.