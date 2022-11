O selecionador alemão, Hansi Flick, criticou duramente a FIFA pela proibição do uso da braçadeira «One Love» por parte de algumas seleções que disputam o Mundial 2022, entre elas a germânica.

Na conferência de imprensa de antevisão ao primeiro encontro da Mannschaft na prova, diante do Japão, o técnico de 57 anos disse que a equipa alemã está «chocada» com a decisão do organismo que rege o futebol mundial.

«A equipa queria dar o exemplo, juntamente com outros países, mas a FIFA acabou com isso. Não sabíamos quais seriam as punições caso usássemos a braçadeira. Agora não adianta fazer outra coisa. A equipa ficou chocada por não ser possível fazer algo assim. Mas todos sabem quais são os valores que defendemos: direitos humanos e diversidade», afirmou, citado pelo Sport1.

«Todos na equipa se tratam com muito respeito, e espero isso de todo. Mas quando se trata de valorização e respeito, há várias partes que não veem as coisas da mesma forma. Queríamos incorporar esses valores», acrescentou.

De resto, Flick confirmou ainda que Leroy Sané é baixa certa para o duelo ante o Japão, agendado para esta quarta-feira, a partir das 13h00.