O selecionador alemão, Hans-Dieter Flick, recusou falar sobre o futuro depois da eliminação da Mannschaft na fase de grupos do Campeonato do Mundo de 2022.



«Trabalhar com esta equipa motiva-me, mas, depois deste jogo, não é hora de falar sobre o que vem a seguir. Não depende de mim. Temos um bom grupo e bons jogadores a chegarem. Temos de fazer uma análise para as razões deste insucesso. Sentimos uma enorme desilusão, mas sinto que fizemos um bom trabalho a preparar esta seleção», defendeu, citado pela Lusa.



Flick considerou que a Alemanha teve hipóteses suficientes para alcançar resultados diferentes diante de Japão e Espanha.

«Se olharmos para os nossos outros jogos [derrota por 1-2 com o Japão e empate 1-1 com Espanha], saímos deste Mundial com um total de seis golos. Houve erros individuais, mas estou convencido de que tivemos chances suficientes para conseguir outros resultados. Depois desta eliminação, temos de avaliar o que fizemos aqui e seguir noutra direção. Temos de nos focar na formação da nova geração da Alemanha», disse.



Depois do título no Brasil em 2014, a Alemanha foi eliminada pela segunda vez seguida de um Mundial na fase de grupos.