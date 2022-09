Dez seleções europeias uniram-se na luta contra a discriminação e vão defender a inclusão social no Mundial do Qatar.

Os capitães de Alemanha, Inglaterra, Países Baixos, Bélgica, Dinamarca, França, Noruega, Suécia, Suíça e País de Gales vão utilizar uma braçadeira simbólica, símbolo da campanha «OneLove», criada pelos neerlandeses e que rapidamente chegou a outras seleções.



A braçadeira tem um coração com as cores representativas de todas as origens, explica a Federação inglesa (FA). Segundo a mesma fonte, a braçadeira vai começar a ser usada nos jogos da Liga das Nações até ao fim do Campeonato do Mundo.



Veja a braçadeira na foto de capa do artigo.