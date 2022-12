Onze contra onze e no final, nem ganhando os alemães.

A «Mannschaft» fez o mínimo que lhe era exigido – ganhar um jogo no Mundial (!!) -, mas nem assim conseguiu o apuramento para os oitavos de final.

Sim, porque durante três minutos a Alemanha foi virtualmente última classificada do grupo, o que seria ainda mais escandaloso para uma equipa que chegou ao Qatar como uma das principais candidatas ao título Mundial.

A saber que precisava de ganhar – e que nem isso bastava – a equipa de Hans Flick entrou forte, a não deixar a Costa Rica respirar, e Gnabry inaugurou o marcador logo aos 10m.

A pressão alta dos germânicos manteve-se durante mais dez minutos, mas depois terá chegado a notícia do golo espanhol aos jogadores alemães e o ritmo baixou consideravelmente.

Apesar de a Alemanha ter continuado a ter muito mais oportunidades, a Costa Rica mostrou na única saída com critério que não era assim tão inofensiva e foi Neuer a salvar o golo do empate.

Mas o aviso não foi valorizado.

Já depois de o Japão ter feito a reviravolta no outro jogo – o que deixava sempre a Alemanha de fora – a Costa Rica chegou mesmo ao empate por Tejeda, aos 58m.

A Alemanha respondeu com dois remates de Musiala ao poste, e os costa-riquenhos mostraram o que é eficácia.

Neuer não ficou bem no lance – como também já não tinha ficado no primeiro – e Vargas marcou o golo que virava o grupo E do avesso e eliminava Alemanha e Espanha.

Foram os tais três minutos. Três minutos de loucura do futebol.

Aos 73m, Havertz empatou a partida – para suspiro espanhol -, aos 85m bisou e aos 90+1 Fullkrug fechou o marcador em 4-2.

Um mal menor na despedida.

Um mal menor no meio de uma eliminação que não terá desculpa na Alemanha.

Uma das mais conhecidas «verdades» do futebol diz que «são onze contra onze e no final ganha a Alemanha». Isso confirmou-se. Mas nesta partida jogavam também os 22 do Japão-Espanha.