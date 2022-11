O guarda-redes alemão Manuel Neuer confirmou hoje que usará a braçadeira a braçadeira arco-íris, que reivindica os direitos das pessoas LGBTQIA+, durante o jogo com o Japão, do grupo E do Mundial de futebol, agendado para quarta-feira.

«Sim, vou usar a braçadeira ‘Um Amor’, com as cores do arco-íris», afirmou Neuer, capitão da ‘Mannschaft’, na primeira conferência de imprensa dos germânicos, desde de que chegaram ao Qatar, na quinta-feira, acrescentando «que haverá mais equipas» a utilizar a braçadeira com um coração com as cores do aro-íris.

O guardião do Bayern de Munique, campeão com a seleção germânica em 2014, garantiu ter «o apoio total» da Federação Alemã de Futebol nesta iniciativa.

A utilização de braçadeiras é um das formas encontradas por algumas equipas para divulgarem mensagens políticas relacionadas com o Mundial no Qatar, onde a homossexualidade é ilegal e a violação dos direitos humanos uma prática constante.