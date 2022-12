Gabriel Jesus e Alex Telles vão perder o resto do Mundial 2022 por lesão, informa o Globoesporte.

Exames complementares após a derrota com os Camarões confirmaram que tanto o avançado do Arsenal como o lateral ex-FC Porto sofreram uma lesão no joelho.

No caso de Gabriel Jesus, a paragem será de cerca de um mês, mas a situação de Alex Telles é mais grave. O defesa do Sevilha, emprestado pelo Manchester United, pode vir a ser operado, de acordo com aquela publicação.

Telles saiu do jogo após um choque com um adversário. Deixou o campo em lágrimas, o que fazia prever alguma gravidade na lesão.

O Brasil vai defrontar a Coreia do Sul nos oitavos de final.