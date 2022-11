O Inglaterra-Irão, a contar para o Grupo B do Mundial 2022 e que teve início às 13h00, esteve interrompido durante largos minutos ainda na etapa inicial, após um choque violento entre dois jogadores iranianos.

Aos oito minutos, após um cruzamento na direita de Harry Kane, o guarda-redes Alireza Beiranvand saiu a punhos e embateu com a cara na face do defesa Majid Hosseini. Os dois ficaram imediatamente caídos no relvado e foram assistidos pela equipa médica de seguida.

O guarda-redes ficou visivelmente ferido na zona do nariz, tendo até de trocar de camisola, devido às manchas de sangue.

Depois de oito minutos de interrupção, o jogo retomou com um pontapé de baliza para o Irão, batido pelo próprio guarda-redes ex-Boavista, que prontamente se deitou no relvado e pediu para ser substituído.

O selecionador do Irão, o português Carlos Queiroz, que curiosamente só levou 25 jogadores ao Qatar, quatro deles guarda-redes, ficou desesperado e até levou as mãos à cabeça.

Aos 20 minutos, por fim, Hossein Hosseini entrou para o lugar de Alireza Beiranvand, que saiu de maca, enquanto os jogadores ingleses faziam exercícios de ativação com bola.