Andre Ayew partilhou que passou momentos bastante difíceis durante o mundial 2022. O capitão do Gana, que falhou um penálti no último jogo frente ao Uruguai, revelou que perdeu o afilhado «na manhã antes do jogo com Portugal», o primeiro da fase de grupos.

«A minha filha também teve de ir urgência para o hospital após o jogo com o Uruguai», contou ainda. «Está a melhorar», disse Andre Aywe, que na publicação partilhou imagens das duas crianças.

«O resultado do nosso último jogo da fase de grupos não era o que queríamos no torneio, mas infelizmente acabou daquela maneira», começou por dizer.

«Estou muito, muito orgulhoso dos meus colegas por terem tido um espírito de equipa maravilhoso em campo e fora dele, pelo nosso Gana», prosseguiu.

«Pessoalmente, os últimos dias têm sido muito difíceis. Perdi o meu afilhado na manhã antes do jogo com Portugal e a minha filha foi de urgência para o hospital a seguir ao jogo com o Uruguai. Graças a deus ela está a melhorar. Estes momentos difíceis inspiram-me para voltar mais forte e melhor no futuro e, acredito, também voltarão as Black Stars [seleção]», lê-se.